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Кирило Буданов святкує день народження

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Кирило Буданов святкує день народження
Буданов вважає, що великий контрнаступ України відбудеться у березні
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових 

4 січня головному розвіднику України, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майору, повному кавалеру ордена «За мужність» Кирилу Буданову виповнилося 36 років.

Народився іменинник у Києві. Навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, після закінчення якого він служив в спецназі Головного управління розвідки Міноборони. Із початком російської агресії на Донбасі у 2014-му брав активну участь у бойових діях проти окупантів на сході України, отримав кілька поранень.

В середині 2020 року офіцер став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, та комітет з питань розвідки при президентові України.

Цікаві факти про очільника ГУР:

  • За даними ЗМІ, у квітні 2019-го російськими спецслужбами в Києві було скоєно невдалий замах на Буданова,
  • У вересні 2022-го Буданов брав участь в операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та РФ, коли додому повернулися 215 українських захисників, у тому числі понад 100 бійців і командирів Азова,
  • У 2022 році Буданову присвоєно звання генерал-майора, а також удостоєно державною нагородою — Хрестом бойових заслуг,
  • Курівник ГУР був тричі поранений (два поранення середньої тяжкості й одне важке)
  • Дружина Буданова Маріанна – професійний психолог,
  • За версією видання «НВ» Буданов увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових, які мають безпосереднє відношення до бойових дій і мають авторитет в армії, серед цивільних та у владі.

Нагадаємо, голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. На думку очільника української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади в Росії, та «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу».

Раніше Буданов анонсував великий контрнаступ України. У березні бойові дії на лінії фронту будуть «найспекотнішими» . «Тоді (ми побачимо більше – «Главком») звільнень територій та завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу», – заявив Буданов.

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Теги: Кирило Буданов ГУР Міноборони

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