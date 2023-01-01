Буданов пообіцяв українцям радість і перемогу у 2023 році

Буданов переконаний, що у 2023 році завершиться війна в Україні

Буданов дав прогноз на 2023 рік

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наступного року на українців чекають радість та перемога. Хороших новин варто очікувати у другій половині нового року.

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Свій прогноз Кирило Буданов зробив в етері національного телемарафону. Керівник розвідки також розповів, на чому базуються його прогнози.

Кирило Буданов вважає, що у 2023 році завершиться війна в Україні. Завершиться вона перемогою нашої держави. Хороших новин, за словами керівника розвідки, варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.

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«Радість і перемогу – ось, що він (2023 рік – «Главком») нам принесе», – заявив Буданов.

Керівник ГУР МО відзначив, що чинників, які вплинуть на перемогу – дуже багато, але у своїх прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть свій результат.

Буданов відзначив, що перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, але на цьому всі процеси не завершаться. Керівник розвідки не уточнив, про які процеси йдеться, але зазначив, що вони триватимуть довго.

Раніше Кирило Буданов повідомив, чому в Росії падають ракети.

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Також очільник ГУР заявив, що російський Чорноморський флот став флотилією суден, яка може вирішувати обмежені завдання. «Насправді це вже флот берегової оборони. І не більше», – сказав Буданов.

На думку Буданова, Україна поверне Крим до літа 2023 року не тільки дипломатичним шляхом, а й військовим. Воєначальник запевнив у поверненні усіх втрачених територій та поділився деталями щодо звільнення півострова. Крим – не тільки дипломатична історія.

Раніше головний розвідник України повідомив, що росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях. Російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.