День народження Буданова. Соцмережі оприлюднили знакове фото із тортом

Буданову подарували торт у вигляді карти «розчленованої» Росії

Сьогодні керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову виповнилося 37 років. Йому подарували торт у вигляді карти «розчленованої» Росії, яку раніше помітили у кабінеті Буданова.

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На мапі чорним маркером обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. Раніше журналісти запитували у Кирила Буданова, що це означає і чи це наступний етап після виходу на кордони 1991 року.

«Всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А можливо, і ні... Єдине, що я можу сказати з цього приводу: це не ми їм приготували таку участь, це вони самі себе до цього довели», – зазначив голова розвідки.

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Нагадаємо, народився іменинник у Києві. Навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, після закінчення якого він служив в спецназі Головного управління розвідки Міноборони. Із початком російської агресії на Донбасі у 2014-му брав активну участь у бойових діях проти окупантів на сході України, отримав кілька поранень.

В середині 2020 року офіцер став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, та комітет з питань розвідки при президентові України.

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