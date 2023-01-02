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Буданов анонсував ще більше «бавовни» в Росії (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буданов анонсував ще більше «бавовни» в Росії (відео)
Буданов заявив, що дуже радий спостерігати за «бавовною» у сусідній країні
фото з відкритих джерел

Глава розвідки: «ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння»

«Бавовна» на території Росії ставатиметься все частіше, а вибухи лунатимуть все «глибше». Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

Буданов зазначив, що дуже радий бачити, що відбувається усередині сусідньої країни. 

При цьому глава українського розвідувального відомства відмовився відповідати на запитання журналістки про те, чи відповідає Україна за удари по російських авіабазах. Він пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни.

Крім цього, Буданов зазначив, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння, оскільки півострів є українською територією.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. 

Теги: росія війна Україна окупанти ЗСУ

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