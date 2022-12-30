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Чи доведеться вивозити всю Україну у разі повторного наступу РФ – відповідь Резнікова

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи доведеться вивозити всю Україну у разі повторного наступу РФ – відповідь Резнікова
Евакуація мирного населення це нелегке питання
фото з відкритих джерел

Резніков запевнив, що немає такого плану вивезти всю країну з країни

У разі повторного наступу Російської Федерації на Україну повної евакуації населення не планується.
Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков під час інтерв'ю «LB».

На запитання, чи є якісь плани евакуації мирного населення, якщо все ж таки повторний наступ станеться, міністр оборони дав чітку відповідь, що масової евакуації не буде.

«У нас мирне населення сьогодні в окупації, мирне населення сьогодні воює, мирне населення дбає про економіку. Немає такого плану вивезти всю країну з країни, і хто залишиться в Україні?», – сказав Резніков.

Він пояснив, що є конкретні плани з евакуації на місцях, проте наголосив, що евакуація мирного населення це нелегке питання.

«Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння», – пояснив міністр.

Він також розповів, що в країні й раніше були продумані плани евакуації, зокрема вони стосувались евакуація міністерств у разі початку війни, вторгнення в Україну, але за старим планом – всі захищені пункти управління розташовані на сході та півночі України.

«Готувалися вони ще за радянської доби, і всі думали, що ворог нападе з Європи. А сусід такий величезний, дружній, ніколи не нападе, а буде, навпаки, захищати. Усе вийшло навпаки», – додав Резніков.

Раніше Резніков розповів, скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні.

Також Олексій Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія.

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Теги: росія війна українці Україна Олексій Резніков наступ

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