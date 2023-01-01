Коли повернуться Донбас та Крим? Астрологи про те, яким буде 2023 рік

В Україні – мир, у Росії – розвал?

Астрологи розповіли «Главкому», що принесе 2023 рік українцям, на які хороші та погані події слід очікувати, що станеться з Росією упродовж наступних 12 місяців.

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«До літа повернуться Донецьк, Луганськ і Крим»

Астрологиня Юлія Шульгата розповіла «Главкому», що у березні слід очікувати на великі обсяги допомоги Україні від закордонних партнерів.

«У 2023 році я також бачу вирішення юридичних питань щодо Криму і судові процеси над військовими злочинцями. Ряд аспектів вказує ще й на звільнення з полону великої кількості військових», – каже Юлія Шульгата.

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У новому році в Україні покращиться морське сполучення з іншими країнами.

Упродовж року триватимуть переговори з партнерами щодо відновлення зруйнованого житлового фонду, однак активне будівництво слід очікувати у 2025-2026 роках, оскільки тоді Україна матиме для цього відповідні ресурси.

Лише коли росіянам не стає чого їсти, щось починає змінюватися

«Можна сказати, що народ України має надздібності у боротьбі за свою свободу, за можливість планувати та будувати своє життя. Цей показник початково знаходиться у натальній карті (особистому гороскопі) України, а тому це незмінний показник. Натомість у натальній карті Росії «прописані» витрати на армію, а народ РФ з самого початку визначається як керований. Лише коли росіянам не стає чого їсти, щось починає змінюватися», – зазначає астрологиня.

Як зауважує астрологиня, уже на початку лютого 2023 року Росія пропонуватиме Україні мир, але на умовах збереження за нею окупованих територій. Спроба буде невдалою, а передуватиме їй усвідомлення росіян, що вони не можуть утримати захоплені території. Вже 9-10 лютого росіяни можуть втратити контроль над значною частиною окупованої Донеччини. З 12 лютого, за астрологічними прогнозами, починається повернення Донецька. Луганськ повернеться до України з 13 січня по 8 лютого.

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4 червня, за словами астрологині, почнеться повернення Криму. Орієнтовно у ці дати на окупований півострів зайдуть Збройні сили України.

І вже протягом цього десятиліття українці, на думку Юлії Шульгатої, стануть свідками війни на території Росії.

«Уран розвернувся на кордоні України та Росії 23 січня 2021 року, а тому проблеми революційного характеру, війни та зміни переходять до РФ. З 30 серпня 2023 року – до кордонів РФ з Туркменістаном, Казахстаном, Іраном та Азербайджаном. Війна у Росії, скоріш за все, починається з 7 липня 2025 року (тоді Уран перебуватиме у Близнюках). А з 7 червня 2029 року існує вірогідність початку війни Росії з Китаєм та Індією».

У 2026 році у Росії зміниться влада і почнеться розпад

Астрологиня Ірина Колісник зазначає, що до 2024 року Україна відвоює і контролюватиме усю свою територію.

«Цієї весни в українців з’являться причини святкувату перемогу, триватиме процес повернення додому окупованих територій – зокрема і Криму. А у 2024 рік Україна повністю відновить територіальну цілісність, відповідно до Конституції.

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Однак у 2023 році відбудеться болісна трансформація всередині українського суспільства. Українці, які на час війни виїжджали за кордон, повернуться іншими. Збільшуватиметься і різниця у світосприйнятті між тими, хто повернеться, і тими, хто залишиться за кордоном. Проте це не означатиме, що українці за кордоном втратять свою національну ідентичність, адже в інших країнах відбудеться розбудова осередків українства, запевняє астрологиня.

У 2024 року у РФ почнуться війни за свободу і незалежність деяких малих народів

Ірина Колісник передбачає, що до 2026 року у Росії зміниться влада і з того часу почнеться розпад Російської Федерації.

У 2024-2026 роках, каже Ірина Колісник, три планети, які дуже повільно рухаються – Нептун, Уран і Плутон – змінюватимуть свій знак із земного і водного на повітряний і вогняний, тож наступить період реформ. У 2024 року почнуться війни за свободу і незалежність деяких малих народів, у 2025 році наступить період релігійних конфліктів, а у 2026 році відбудеться революція у світі зброї та комунікацій – тобто війна вже триватиме на рівні «техніка з технікою». Але йдеться вже не про Україну

Щодо підписання мирного договору між Україною та Росією, опитані «Главкомом» астрологи бачать його не раніше 2026 року.

Аліна Євич, «Главком»