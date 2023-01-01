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Коли повернуться Донбас та Крим? Астрологи про те, яким буде 2023 рік

ПРОГНОЗИ
Аліна Євич glavcom.ua
Коли повернуться Донбас та Крим? Астрологи про те, яким буде 2023 рік
До кінця 2023 року українці звільнять усі свої території. Так бачать майбутнє фахівці з його передбачення
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

В Україні – мир, у Росії – розвал?

Астрологи розповіли «Главкому», що принесе 2023 рік українцям, на які хороші та погані події слід очікувати, що станеться з Росією упродовж наступних 12 місяців.

«До літа повернуться Донецьк, Луганськ і Крим»

Юлія Шульгата
Астрологиня

Астрологиня Юлія Шульгата розповіла «Главкому», що у березні слід очікувати на великі обсяги допомоги Україні від закордонних партнерів.

«У 2023 році я також бачу вирішення юридичних питань щодо Криму і судові процеси над військовими злочинцями. Ряд аспектів вказує ще й на звільнення з полону великої кількості військових», – каже Юлія Шульгата.

У новому році в Україні покращиться морське сполучення з іншими країнами.

Упродовж року триватимуть переговори з партнерами щодо відновлення зруйнованого житлового фонду, однак активне будівництво слід очікувати у 2025-2026 роках, оскільки тоді Україна матиме для цього відповідні ресурси.

Лише коли росіянам не стає чого їсти, щось починає змінюватися

«Можна сказати, що народ України має надздібності у боротьбі за свою свободу, за можливість планувати та будувати своє життя. Цей показник початково знаходиться у натальній карті (особистому гороскопі) України, а тому це незмінний показник. Натомість у натальній карті Росії «прописані» витрати на армію, а народ РФ з самого початку визначається як керований. Лише коли росіянам не стає чого їсти, щось починає змінюватися», – зазначає астрологиня.

Як зауважує астрологиня, уже на початку лютого 2023 року Росія пропонуватиме Україні мир, але на умовах збереження за нею окупованих територій. Спроба буде невдалою, а передуватиме їй усвідомлення росіян, що вони не можуть утримати захоплені території. Вже 9-10 лютого росіяни можуть втратити контроль над значною частиною окупованої Донеччини. З 12 лютого, за астрологічними прогнозами, починається повернення Донецька. Луганськ повернеться до України з 13 січня по 8 лютого.

4 червня, за словами астрологині, почнеться повернення Криму. Орієнтовно у ці дати на окупований півострів зайдуть Збройні сили України.

І вже протягом цього десятиліття українці, на думку Юлії Шульгатої, стануть свідками війни на території Росії.

«Уран розвернувся на кордоні України та Росії 23 січня 2021 року, а тому проблеми революційного характеру, війни та зміни переходять до РФ. З 30 серпня 2023 року – до кордонів РФ з Туркменістаном, Казахстаном, Іраном та Азербайджаном. Війна у Росії, скоріш за все, починається з 7 липня 2025 року (тоді Уран перебуватиме у Близнюках). А з 7 червня 2029 року існує вірогідність початку війни Росії з Китаєм та Індією».

У 2026 році у Росії зміниться влада і почнеться розпад

Ірина Колісник
Астрологиня

Астрологиня Ірина Колісник зазначає, що до 2024 року Україна відвоює і контролюватиме усю свою територію.

«Цієї весни в українців з’являться причини святкувату перемогу, триватиме процес повернення додому окупованих територій – зокрема і Криму. А у 2024 рік Україна повністю відновить територіальну цілісність, відповідно до Конституції.

Однак у 2023 році відбудеться болісна трансформація всередині українського суспільства. Українці, які на час війни виїжджали за кордон, повернуться іншими. Збільшуватиметься і різниця у світосприйнятті між тими, хто повернеться, і тими, хто залишиться за кордоном. Проте це не означатиме, що українці за кордоном втратять свою національну ідентичність, адже в інших країнах відбудеться розбудова осередків українства, запевняє астрологиня.

У 2024 року у РФ почнуться війни за свободу і незалежність деяких малих народів

Ірина Колісник передбачає, що до 2026 року у Росії зміниться влада і з того часу почнеться розпад Російської Федерації.

У 2024-2026 роках, каже Ірина Колісник, три планети, які дуже повільно рухаються – Нептун, Уран і Плутон – змінюватимуть свій знак із земного і водного на повітряний і вогняний, тож наступить період реформ. У 2024 року почнуться війни за свободу і незалежність деяких малих народів, у 2025 році наступить період релігійних конфліктів, а у 2026 році відбудеться революція у світі зброї та комунікацій – тобто війна вже триватиме на рівні «техніка з технікою». Але йдеться вже не про Україну

Щодо підписання мирного договору між Україною та Росією, опитані «Главкомом» астрологи бачать його не раніше 2026 року.

Аліна Євич, «Главком»

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