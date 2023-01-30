Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно

Європейські фермери просять вжити заходів через надходження дешевого зерна з України

Імпорт дешевої сільськогосподарської продукції з України різко зріс та продовжує збільшуватися. Це створює труднощі для фермерів з Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехії та Словаччини, йдеться у спільній доповіді країн у Брюселі.

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Окрема, з січня по листопад минулого року ввезення української кукурудзи до прикордонних країн Європи злетіло з кількох тисяч тонн до кількох мільйонів тонн. Наприклад, експорт у Польщу у листопаді 2021 року був 6000 тонн, а за аналогічний період 2022 року – 1637,6 тисяч тонн.

«Наразі все більше ознак того, що якщо не обмежити приріст продукції з України, то це може спричинити серйозні труднощі у виробників ЄС у сільськогосподарському секторі», – йдеться у документі.

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Представники країн заявили, що європейські фермери і так постраждали від збільшення цін на добрива, паливо, енергію, а також зростаючих виробничих витрат. Вони пропонують виплатити потерпілим фермерам компенсації, а також «герметизувати» маршрути постачання зерна з України. У документі також йдеться про створення тимчасових складів і нових транспортних коридорів, у тому числі залізницею, а також про важливість фінансової

підтримки для цих заходів.

Нагадаємо,у травні 2022 року Брюссель обнулив мита на товари АПК з України. Це було зроблено, щоб підтримати український аграрний експорт – основу економіки країни в умовах блокади портів. Рішення ухвалювалося в безпрецедентно короткі строки, як для європейської бюрократії. І виправдовувалося, серед іншого, сприянням якнайшвидшій інтеграції України до ЄС.

На разі єврокомісія розглядає варіанти перегляду режиму лібералізації торгівлі з Києвом, оскільки ситуація з аграрним експортом України ставить європейських фермерів у невигідне становище.