Зеленський показав наслідки нічного удару Росії по Миколаєву

Внаслідок атаки РФ у Миколаєві був зруйнований житловий будинок і квітковий ринок

Рашисти атакували Миколаїв сьогодні вночі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові атаки Росії по цивільних об’єктах, зокрема у Миколаєві. Президент також оприлюднив відео наслідків обстрілу.

«Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи?» – зазначив він.

Президент наголосив, що держава-терорист «нічого не змінить для себе ось отакими діями».

«Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання.

Також відомо, що у ніч на 18 жовтня російські окупанти атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-136. Військові збили п'ять дронів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у результаті нічного обстрілу Миколаєва в Центральному районі міста зруйнований двоповерховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. Також у цьому ж районі міста знищений квітковий ринок.

Додамо, що триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.