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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 18 жовтня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 18 жовтня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

Сьогодні вночі ворог атакував Запоріжжя з використанням БПЛА Shahed

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Вночі та зранку – повітряні тривоги майже в усіх регіонах. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Сьогодні вночі ворог атакував Запоріжжя з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя. В обох випадках постраждалих немає. Дані щодо наслідків з’ясовуються.

Сумщина

За минулу добу – майже 300 приходів з території РФ за день. Ворог обстрілював Краснопільську, Шалигінську, Великописарівську, Середино-Будську громади. В результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка. Також пошкоджено 6 приватних будинків.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з «Градів» та важкої артилерії по Мирівській та Покровській громадах. Люди не постраждали. Пошкоджене агропідприємство, лінії електропередач та вишка зв’язку. У селі Вищетарасівка немає зв’язку та частково немає світла. Аварійні бригади почнуть відновлення як тільки мине загроза обстрілів. Опівночі над Нікопольським районом наша ППО знищила ворожий дрон-камікадзе. У Дніпрі росіяни ударили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури. Окремі мікрорайони Дніпра, Синельникового та Васильківки залишилися без електрики. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». Перебої з водою на лівому березі міста Дніпра. Служби стануть до роботи щойно мине небезпека повторних ударів.

Харківщина

Сьогодні зранку росіяни завдали близько семи ударів по Харкову. Дані щодо наслідків уточнюються, служби виїхали на обстеження, потерпілих на цю хвилину немає. Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. В Куп'янському районі внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в торговельному приміщенні. Протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє людей, що отримали поранення раніше. Триває розмінування. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Вздовж лінії зіткнення авіація Сил оборони України завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також три позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили три крилаті ракети. Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові об'єкти противника. Відбито шість ворожих атак. російські війська завдали 22 артилерійські та мінометні обстріли, один авіа- та два ракетних удари по наших позиціях.

Ворог спрямовує вогневий тиск на нещодавно звільнені населені пункти. На Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка. На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки. Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку.

Донеччина

Вночі ворог вів активні наступальні дії в районі селищ Первомайське та Невельське Очеретинської громади. Вночі – періодичні обстріли позицій по лінії фронту. З 06:00 знову почалися обстріли мм.Красногрівка, Мар'їнка, с.Новомихайлівка. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. За добу на Донеччині: шість загиблих, вісім поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», ще один – воїнами Сил територіальної оборони. Вночі також Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий житловой будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.

Також у Центральному районі міста пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, сквер та поруч розташовані торгові павільйони. Сьогодні вночі внаслідок ворожого удару по території Ольшанської громади пошкоджено критичну інфраструктуру. Постраждалих немає. За інформацією ОК «Південь», вночі з важкої артилерії було обстріляно Куцурубську громаду вздовж узбережжя. Без жертв.

Вчора протягом дня обстрілів зазнали села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вчора також під обстріл потрапив населений пункт Широківської громади, зафіксовано влучання по сільгосппідприємству.

Нагадаємо, що сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі. Рашистськими ракетами також атаковано Київ.

Триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна

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