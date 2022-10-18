За ніч над Миколаївщиною збито п’ять дронів-камікадзе

Ворожа атака дронами тривала увечері та вночі

У ніч на 18 жовтня російські окупанти атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-136. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони ПК «Південь», ще один – воїнами Сил територіальної оборони.

Нагадаємо, увечері 17 жовтня близько 21:00 Повітряні сили ЗСУ збили вісім іранських дронів-камікадзе.

У ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання. За наявною інформацією, електропостачання немає й у частині області.

Увечері 17 жовтня сили Протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на Київщині. Протиповітряна оборона спрацювала у Броварах. Мер Броварів уточнив, що військові збили ворожий безпілотник над громадою.

17 жовтня Російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.