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    Росія перекинула до Криму ескадрилью штурмовиків

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    Модернізований штурмовик Су-25СМЗ &laquo;Суперграч&raquo; - Росія перекинула до Криму ескадрилью штурмовиків

    Модернізований штурмовик Су-25СМЗ «Суперграч»

    Під час навчань екіпажі винищувачів виконають ракетні пуски та бомбометання по морських цілях

    Росія перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми тимчасово окупованого Криму.

    Про це повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на пресслужбу Південного військового округу в РФ

    Наголошується, що екіпажі Су-25СМ3 авіаційної частини 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу Росії, дислокованої на Ставропіллі, перебазовані на оперативні аеродроми Криму. Своєю чергою ескадрилью Су-25СМ3 об’єднання ВПС ППО з військового аеродрому в Криму було перебазовано на полігон Ашулук в Астраханську область Росії.

    «Під час льотних тактичних навчань екіпажі винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-25см3 і Су-34 виконають ракетні пуски та бомбометання по морських цілях», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму – на такий крок вона може піти, щоб забезпечити водопостачання півострова.

    Як повідомлялося, перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що за ситуацію з водою в Криму, відповідно міжнародного права, несе відповідальність окупант.

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    Теги: Крим Росія агресія водопостачання окупація Андрій Таран
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