Загострення ситуації з Росією: Генштаб ЗСУ звернувся до місцевої влади

Руслан Хомчак: прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві

Наразі Збройні сили прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягнення військ РФ до українських кордонів

Генеральний штаб Збройних сил України просить представників органів державної влади та місцевого самоврядування не оголошувати про створення невизначених законом воєнізованих формувань, адже такою інформацією може спекулювати російська пропаганда.

Як йдеться в зверненні головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, наразі Збройні сили прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягнення військ РФ до українських кордонів. На фоні цього проводяться збори резервістів та територіальної оборони.

«Прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною», – переконаний Хомчак.

Він закликав охочих захищати територіальну цілісність України долучатися до лав ЗСУ, щоб поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на тлі стягування російських військ до України і загострення на Донбасі заявив, що сформує загін добровольців, який у разі повномасштабного вторгнення РФ зможуть відправити на східний кордон.

Також глава МВС Арсен Аваков закликав ветеранів-добровольців бути готовими до війни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія та її гібридні сили провокують українських військових на Донбасі, але Україна не піддається на цей тиск.