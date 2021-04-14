Росія може напасти на Україну з окупованого Криму – Міноборони

Росія давно перетворила окупований Крим на військову базу

Путін направив до Криму 42 тисячі військовослужбовців та ще 110 тисяч – уздовж північно-східного кордону України

Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму – на такий крок вона може піти, щоб забезпечити водопостачання півострова. Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив, виступаючи в підкомітеті Європарламенту з оборони, передає пресслужба відомства.

За його словами, дії Росії також становлять загрозу для країн Східної Європи, особливо через збільшення чисельності військ у Калінінграді.

Міністр підкреслив, що Росія направила до Криму 42 тисячі військовослужбовців та 110 тисяч – уздовж північно-східного кордону України. Тому цьогоріч можна очікувати військової провокації з російської сторони.

«Ми розглядаємо ці дії як реальну загрозу нашій національній безпеці. На наш погляд, Росія готує наступальні дії, і Крим стає можливим фронтом», – заявив він.

Міністр оборони також додав, що Росія готує Крим для потенційного зберігання ядерної зброї. Сьогодні стало відомо, що Росія перекидає 15 кораблів у Чорне море.

Тим часом у Чорне море направляються два есмінці США - Donald Cook і Roosevelt. Американські військові кораблі прибудуть на тлі ескалації бойових дій на сході України та нарощуванням російських сил біля східного кордону України та Криму. Передбачається, що есмінці зайдуть у води Чорного моря 14 і 15 квітня і пробудуть там до 4-5 травня.

Додамо, що українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України. Аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.

14 квітня у Кремлі назвали умови деескалації ситуації біля українських кордонів, куди РФ стягує свої війська.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.