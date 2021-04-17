Розвідка розглядає три сценарії військової агресії Росії проти України

Збройні сили України мають плани реагування на всі варіанти розвитку ситуації, запевняє командувач Об'єднаних сил

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що українська розвідка розглядає три сценарії агресії Росії та має плани реагування на всі варіанти розвитку ситуації.

За його словами, це стосується демонстрації сили – це перший варіант. Другий варіант – це отримання військовим шляхом Дніпровської води. І третій варіант – це стосується загострення в районі операції Об'єднаних сил і проведення локальних військових дій в напрямку позицій.

«Такі сценарії розглядаються. По всім у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації», – сказав Наєв в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Також Зеленський розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

По завершенню переговорів Зеленського і Макрона віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, президент України провів брифінг для ЗМІ та розповів подробиці сьогоднішніх тристоронніх переговорів.