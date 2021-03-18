Росія може атакувати Україну, щоб пустити воду у Крим – Кравчук

Кравчук змінив свою думку про постачання води у Крим

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що за ситуацію з водою в Криму, відповідно міжнародного права, несе відповідальність окупант. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Зараз я бачу, що Крим хочуть перетворити на військову базу і вже введений Крим в систему Російської Федерації, став одним з округів, то тепер за все несе відповідальність Росія. І Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія», – сказав Кравчук.

Перший президент також допускає, що питання води у Криму буде загострюватися і надалі, та не виключає, що Росія робитиме спроби отримання води з материкової України шляхом атак.

«Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Це можливо. Але примусити у такий спосіб Україну постачати воду – нічого не вийде», – заявив Кравчук.

Раніше Кравчук стверджував, що воду в анексований Крим «можна дати в разі гуманітарної катастрофи».

Також раніше Кравчук заявляв, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму.