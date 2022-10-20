Росія показала свою версію карти бойових дій станом на 20 жовтня

Окупанти оголосили про евакуацію з Херсона через наступ ЗСУ

Російське міноборони продовжує робити вигляд, що окупаційна армія має успіхи на фронті в Україні

Міноборони Росії під час брифінгу показало карту бойових дій в Україні на 20 жовтня. Ця карта має деякі відмінності з картою, які подають моніторингові групи в Україні.

Відомство запевнило, що російська армія начебто мала успіхи на лиманському та миколаївско-криворізькому.

Водночас варто зауважити, що російська карта бойових дій відрізняється від української – на карті, яку подають росіяни, площа деокупованих територій Херсонщини менша.

Також російське міноборони на брифінгу подало дещо фантастичні цифри щодо втрат ЗСУ. Зокрема, росіяни заявляють, ніби Україна втратила від початку повномасштабної війни 2296 безпілотників, 5926 танків та інших бойових броньованих машин, а також 6665 одиниць спеціальної військової автомобільної техніки.

Як відомо, протягом останніх днів окупанти нагнітають паніку на захопленій Росією території Херсонської області щодо наступу ЗСУ. Росіяни заявляють, ніби українські війська готують удари по Херсону, тому вони оголосили про евакуацію жителів міста на лівий берег Дніпра. Також відомо, що на тлі контрнаступу ЗСУ з Херсонщини почали масово втікати окупанти та колаборанти.

Також відомо, що окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області. Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланованого відступу з Херсонщини.

До слова, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.