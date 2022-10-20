Росія планує удар по Каховській ГЕС, – ISW

Кремль може спробувати атакувати Каховську ГЕС під фальшивим прапором

Російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланований відступу з Херсонщини. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські військові можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку», – йдеться у звіті.

Зазначається, що окупанти попередили про нібито можливий удар ЗСУ по греблі Каховської ГЕС. Роблять це для того, щоб з'явилися інформаційні умови для пошкодження греблі російською стороною та покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

«18 жовтня (командувач російськими загарбниками в Україні генерал Сергій, – ред.) Суровікін заявив, що отримав інформацію про нібито намір Києва пробити дамбу на Каховській ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву та попередив, що українські війська мають намір вдарити по дамбах вище за течією міста Херсона», – зазначають в ISW.

Саме підривом дамби ГЕС Москва має намір звинуватити Україну у матеріальних збитках та загибелі людей, а також використати спричинену повінь для прикриття свого відступу. Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором.

Раніше британська розвідка повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.