Почалася масова втеча окупантів із Херсона: що відбувається у місті

Окупанти оголосили про евакуацію у Херсоні на тлі наступу ЗСУ

Представники окупаційної адміністрації Херсонщини один за одним випускають заяви про необхідність евакуації через наступ ЗСУ, а місцеві жителі відзначають, що окупанти та колаборанти все ж дослухалися до рекомендацій та масово тікають з Херсона.

Російські пропагандистські медіа повідомляють, що почалася евакуація жителів Херсона на лівий берег Дніпра. Як видно з репортажів, утворилася велика черга до теплоходів, якими перевозять людей.

Жителі Херсонщини почали отримувати повідомлення від окупаційної адміністрації з закликом до евакуації.

Також по Херсону за ініціативи окупаційної влади почали роздавати листівки, де розповідається про найкращі маршрути для евакуації з міста.

Гауляйтер окупованої Херсонської області Володимир Сальдо також заявив про евакуацію жителів Херсонської області на лівий берег Дніпра. Він розповів, що протягом шести днів до Росії планується перевезти 50-60 тис. осіб. Сальдо зазначив, що це необхідно для того, щоб захистити населення, а також допомогти військовим. За його словами, «потрібен простір для маневрів російської армії».

Крім того, як заявив Сальдо, у Херсоні наростили скидання води системою каналів. Це робиться нібито для того, щоб захистити місто у разі затоплення під час підриву шлюзів Каховської ГЕС.

Жителі Херсона у соцмережах відзначають, що протягом останніх декількох днів у місті суттєво поменшало російських військових. Також повідомляють про масову втечу колаборантів.

Водночас у проукраїнських Telegram-спільнотах Херсона люди діляться своїми підозрами, що евакуація, оголошена окупантами, може бути спробою прикритися мирними жителями під час наступу ЗСУ.

Підозри, що евакуація у Херсоні може свідчити про підготовку окупантами провокацій, висловив і журналіст Денис Казанський.

«Є передчуття, що не дарма вони ось так збирають юрби людей. Можливі провокації, тому я наполегливо не рекомендував би жителям Херсона в цьому брати участь. Хочете виїхати – робіть це самостійно», – написав Казанський.

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, коментуючи оголошену окупаційною владою Херсонщини евакуацію, нагадав, що жителям окупованих територій не загрожує кримінальна відповідальність після деокупації, якщо вони не співпрацювали з ворогом.

На думку нардепа, окупанти оголосили про евакуацію, щоб таким чином попередити всіх колаборантів, що потрібно тікати, адже ЗСУ наступають.

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

Крім того, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.