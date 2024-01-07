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Росія продовжує накопичувати війська: Зеленський повідомив про ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія продовжує накопичувати війська: Зеленський повідомив про ситуацію на фронті
На фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Президент зауважив, якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою

Наразі Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони як на фронті у тилових містах і громадах. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на шведській конференції «Суспільство та оборона».

Зеленський зазначив, що станом на зараз на фронті ситуація є достатньо стабільною, хоча Росія продовжує накопичувати свої війська та втрачає дуже багато солдатів у «м’ясних штурмах».

Водночас президент України підкреслив, що на фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони, щоб позбавити ворога можливості контролювати небо та завдавати ударів з повітря по українських позиціях.

«Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст усередині країни. Впродовж кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість із них змогли відбити завдяки допомозі партнерів – понад 70%. Але цього недостатньо», – вважає він.

Зеленський також зауважив, що якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою.

Раніше відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України. 

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Теги: росія Володимир Зеленський Україна президент повітря

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