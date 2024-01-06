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Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Українці не виїжджають із небезпечних регіонів через брак грошей
фото з відкритих джерел

Лала Тарапакіна прагне з’ясувати, що повинні зробити суспільство і влада, щоб нарешті переселити мешканців прифронтових регіонів

Після смертоносних обстрілів прифронтових населених пунктів України 6 січня радниця міністра захисту довкілля та відома українська волонтерка Лала Тарапакіна назвала причину того, чому люди не евакуюються із небезпечних територій. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, розказавши історію власної сім’ї.

«Коли розбомбили дім моєї мами, за деякий час я переселила її в Чернівці. Вони з моєю донькою живуть там вже більше року. Виплата ВПО складає на маму 2000 грн. Оплата витрат на оренду житла – 10500 грн. Винаймати житло нам ще не менше 3 років, бо той самий, супер відомий будинок в Ірпені, навіть не почали будувати», – змалювала ситуацію Лала Тарапакіна.

За її словами, це «лише краплинка в океані незахищеності», одна із тисяч історій, які відбуваються у всій країні.

Волонтерка наголосила, що єдина причина, з якої люди не виїхали із небезпечних територій полягає в тому, що їм «немає куди» виїжджати «або немає за що».

«Або тварини. Або ще старенькі на додаток. Або з малими дітьми. Покровськ, Гірник, Селідово, Херсон, Садове, Львове, Козацьке, Берислав... Люди, що залишилися, не мають куди виїхати. І їх вбивають щодня, майже з гарантією», – стверджує волонтерка.

Лала Тарапакіна звернулася до користувачів соцмережі з проханням вносити пропозиції щодо того, що повинні зробити суспільство і влада, аби нарешті переселити мешканців прифронтових регіонів.

Раніше Мінреінтеграції пояснило, чому люди відмовляються евакуюватися із зони бойових дій. 

Також близько 40% внутнішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти

Нагадаємо, у владі точаться дискусії щодо того, скільки років громадянин України може мати статус внутрішньо переміщеної особи. 

Крім того, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що в багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО.

 

Теги: соцмережі влада будинок Facebook Чернівці Херсон житло тварини

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