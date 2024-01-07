Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України

Усі українські підрозділи постійно атакують, просуваються вперед

Навіть якщо ми будемо відбивати наші території ще п’ять, десять або п’ятнадцять років – це все одно буде контрнаступ, і він не «захлинувся». Таку думку в інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській висловив офіцер управління 12 бригади «Азов» Нацгвардії України Дмитро Андрющенко.

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«Я розумію, що це буде не скоро, довго. Але я не вважаю, що контрнаступ захлинувся. Я вважаю, що навіть відбитих 10 метрів на місяць – це контрнаступ. І навіть якщо ми будемо відбивати наші території ще п’ять, 10 або 15 років – це все одно буде контрнаступ. Поки ми будемо рухатися вперед – це контрнаступ», – розповів військовий.

За його словами, всі розуміють, що контранступ йде повільно. Причина цьому – мінні поля, російська артилерія, авіація і так далі, каже Дмитро Андрющенко.

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«Але це логічно, що наші хлопці і бронетехніка не можуть йти по замінованому полю і не підриватися. Так воно працює. Тому я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що контрнаступ зараз йде. Я знаю, що всі підрозділи постійно атакують, просуваються вперед. Просто контрнаступ не такий, як багатьом би хотілося. Це трошки важче, ніж намалювати будь-яку план-схему на мапі. Там воно виглядає більш красиво і класно, ніж коли ти робиш це в житті», – розповів військовий.

Раніше відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію.