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Ситуація на фронті: Генштаб назвав напрямок, де було відбито найбільше атак

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ситуація на фронті: Генштаб назвав напрямок, де було відбито найбільше атак
Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень
фото: Генеральний штаб Збройних сил України/Facebook

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра

Триває 682-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 6 січня.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, Вовчанська, Приколотного та Чугунівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Попівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Іскрисківщина, Миропільське, Грабовське, Попівка, Пономаренки Сумської області; Червона Зоря, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та в районах населених пунктів Терни і Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 5 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та південніше Новодарівки, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та П'ятихатки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Херсон, Олександрівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК “Тор” противника.

Раніше США попередили, що невдовзі не зможуть постачати Україні ракети для Patriot. 

 

Теги: Костянтинівка авіація Одеса Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура населення ворог Вугледар

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