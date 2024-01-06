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Залужний показав, як американська гаубиця М777 нищить окупантів на фронті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний показав, як американська гаубиця М777 нищить окупантів на фронті (відео)
Гаубиця М777 має два види снарядів – звичайні та реактивні
фото: скріншот

На кадрах показана бойова робота воїнів 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як американська гаубиця М777 допомагає українським захисникам нищити російських окупантів на фронті, навіть у несприятливу погоду. Відповідне відео Залужний опублікував у Telegram.

На кадрах показана бойова робота воїнів 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

Артилеристи мають на озброєнні американську гаубицю М777, яку Україні передали партнери. Як зазначив Залужний, погана погода не заважає розрахунку нищити ворогів.

«Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю. Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша перемога», – зазначили українські артилеристи.

Гаубиця М777 має два види снарядів – звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Триває 682-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу та пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Теги: війна Валерій Залужний

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