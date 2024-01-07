Наступ на Харків: генерал оцінив можливості російських військ

Британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом

На Куп’янському напрямку зараз триває перегрупування ворожих угруповань

Російські окупанти зосередили в Бєлгороді близько 12 тис. військ. Такою кількістю вони навряд чи почнуть наступати на Харків. Таку думку висловив військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає Freeдом.

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«Зараз порушується питання щодо угруповання військ противника, яке дислокується в Бєлгороді й загрожує нашим військам, зокрема системі оборони Харківської області. Однак, на мій погляд, не треба так однозначно говорити, що все це націлено на Харків. За кількістю військ і сил, які є у противника там, це 12 тис., плюс-мінус. Таким угрупованням виконувати завдання по Харкову навряд чи вдасться. Можна робити все що завгодно, але досягати серйозних результатів – навряд чи», – розмірковує Романенко.

За його словами, на Куп’янському напрямку зараз триває перегрупування ворожих військ. Росіяни прагнуть захопити Куп'янськ, адже це – важливий логістичний хаб.

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«Активізація на Куп’янському напрямку безумовно є. Вони там перегруповуються. Але це насамперед поки що стосується боротьби за Куп’янськ як хаб, який, звичайно, росіяни хотіли б захопити. Але багато таких загарбницьких планів ворога завдяки діям українських Сил оборони вже не раз було зруйновано. І на поточний момент питання щодо Харкова не стоїть», – резюмував експерт.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

Також розвідка назвала напрямок, де росіяни можуть піти в наступ.