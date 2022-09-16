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Росія розмістила навколо України майже 800 одиниць авіації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія розмістила навколо України майже 800 одиниць авіації
Винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, РФ та окупованих територій
фото ілюстративне

Російська авіація здійснює близько 200 вильотів на добу

Російські загарбники розмістили навколо України 430 літаків та 340 вертольотів. Вони розміщені на 40 військових аеродромах в Білорусі, Росії та на території Криму. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

«Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму», – повідомив речник. 

Зазначається, що винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окуповані території, а також акваторію Чорного та Азовського морів. 

«Противник використовує літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких здійснюються удари крилатими ракетами різних типів. Постійно в небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22», – додає Ігнат.

Російська авіація здійснює близько 200 вильотів на добу, а з початку вторгнення в Україну, було здійснено 38 тисяч вильотів.

Нагадаємо, триває 205-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Білорусь росія окупанти авіація війна літак Україна

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