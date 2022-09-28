Росія відправила на війну танковий полк без будь-якої підготовки

До підрозділів 1 танкового полку прибуло поповнення без підготовки

До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини

Російські загарбники відправляють на фронт мобілізованих без будь-якої підготовки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До підрозділів 1 танкового полку другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії, що вибувають у зону бойових дій, прибуло поповнення.

Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво РФ одночасно із частковою мобілізацією продовжує заходи так званої «самомобілізації». До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

Як повідомлялося, оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Як повідомлялося, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.