Росія почала вручати повістки на кордоні з Грузією

Охочих втекти від мобілізації росіян повістки «наздоганяють» у чергах на грузинському кордоні

Оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на пресслужбу глави й уряду Північної Осетії.

«На кордоні з Грузією працює оперативна група із призову, серед них представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову», – зазначається у повідомленні.

Якщо є підтвердження, що громадянин підлягає призову, йому вручають повістку. У мережі також оприлюднили відео, як мобілізаційна бригада перекрила дорогу поблизу пункту пропуску на кордоні з Грузією. Авторка відео зазначає, що люди почали «втікати по полях» від військових комісарів, які вручають повістки.

Зазначимо, наразі на кордоні Росії з Грузією в черзі стоїть приблизно 5,5 тис. автомобілів. Також зібралися великі черги до піших переходів.

Раніше повідомлялося, що Грузія переводить пункти пропуску на особливий режим, щоб впустити більше росіян.

Також зазначимо, що чутки про закриття кордону РФ з Грузією почали поширюватися після слів депутатки «Єдиного національного руху» Нони Мамулашвілі в ефірі українського телеканалу про те, що вона неофіційно дізналася про наміри грузинської влади закрити кордони для росіян, які за віком можуть підпадати під мобілізацію. Перед цим в уряді неодноразово заявляли, що ніяк не планують обмежувати в’їзд в країну для громадян РФ, попри ажіотаж на кордоні. Служба доходів Мінфіну Грузії заявила, що пункт пропуску на кордоні з РФ працює як зазвичай у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки. Також мобілізовані скаржаться на нелюдські умови проживання у пунктах збору призовників.