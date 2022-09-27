Окупанти вирішили оголосити мобілізацію на захоплених територіях Херсонщини

Рашисти можуть провети мобілізацію на окупованій Херсонщині

Наразі окупанти мають намір сформувати списки тих, хто підлягає мобілізації

Окупаційна влада Херсонської області видала розпорядження про проведення мобілізації у Херсонській області. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зокрема пабліки поширюють фото документа, у якому йде мова про підготовку мобілізації на території Херсонської області.

Згідно з текстом документа, окупанти вимагають від так званих очільників міністерств освіти та охорони здоров'я, до 5 жовтня, сформувати списки працівників, які підлягають мобілізації.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.