Росія використовує релігію як зброю: дослідження ISW

Російська влада закрила, націоналізувала або насильно перевела не менше 26 культових споруд у підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського патріархату

Російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань на окупованій частині України

РФ продовжує використовувати релігію як зброю з метою дискредитувати Україну на міжнародній арені та застосовує інформаційні операції про релігію для досягнення військових цілей попри те, що сама вчиняє грубі порушення свободи віросповідання на окупованих територіях України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За їхніми даними, російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань на окупованій частині України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року російські солдати або окупаційна влада вчинила не менше 76 актів релігійного переслідування в Україні, зазначають експерти.

Російська влада закрила, націоналізувала або насильно перевела не менше 26 культових споруд у підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила не менше 29 священнослужителів та релігійних лідерів, а також пограбувала, осквернила або навмисно знищила не менше 20 культових споруд.

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Причому ISW не включав інциденти, коли вогонь із закритих позицій міг ненавмисно вбити релігійних лідерів чи зруйнувати релігійні пам’ятки.

Як ідеться в дослідженні ISW, Кремль систематично придушує свободу віросповідання у Росії в межах державної політики. Із 2016 року російська влада використовувала широкомасштабні положення «закону Ярової» для судового переслідування американських баптистських і п'ятидесятницьких місіонерів, які діють у РФ, а також заборонила більшу частину місіонерської діяльності мормонів.

Так само Росія застосовує свою державну політику систематичних релігійних переслідувань на окупованій частині України. У 2021 році генеральна прокуратура РФ оголосила чотири групи євангельських християн із Латвії та України «небажаними» організаціями, фактично заборонивши їхню діяльність у Росії.

Крім того, у серпні 2022 року російська влада в окупованому Мелітополі здійснила рейд будинку українського євангелічного пастора і звинуватила його у зв'язках з тими самими небажаними організаціями, які російська влада заборонила в РФ у 2021 році.

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Також російська окупаційна влада з 2014 року репресує українську релігійну громаду в маріонеткових республіках на сході України та в незаконно окупованому Криму. Ексочільник так званої «ДНР» Олександр Захарченко заявив у травні 2015 року, що члени Православної церкви України (ПЦУ), греко-католики та євангельські християни визнані сектантами на окупованих територіях.

інфографіка: ISW

Російська окупаційна влада, ймовірно, систематично ліквідує церкви ПЦУ на окупованій частині України. За даними даслідження ISW, 34% зареєстрованих випадків переслідування були спрямовані проти ПЦУ, що робить її найбільш переслідуваною релігійною групою.

До того ж російська окупаційна влада систематично вилучає майно ПЦУ та передає його Московському патріархату, а також ліквідує богослужіння українською мовою. Синод Російської православної церкви ухвалив рішення про офіційне приєднання Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій ПЦУ в Криму 7 червня 2022 року «через необхідність підтримки ефективного канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою».

Російські окупаційні сили переслідували й інші конфесії, які у культурному відношенні є українськими. Сили РФ захопили двох українських греко-католицьких священиків у Бердянську в листопаді 2022 року, депортували їх та фактично закрили головний український греко-католицький храм у Мелітополі у грудні 2022 року. Російські солдати заарештували протестантського пастора і закрили його прихід у Мелітополі через його проукраїнські погляди.

Систематичні релігійні переслідування в Росії підтримують загальну масштабну російську кампанію культурного геноциду проти України. Раніше аналітики оцінювали, що РФ проводить масові депортації українських дітей та депопуляцію української території, що, ймовірно, рівнозначне навмисній кампанії етнічних чисток. На думку ISW, ця кампанія етнічних чисток є частиною більш масштабної кремлівської кампанії культурного геноциду, спрямованої на викорінення уявлення про унікальну українську культурну ідентичність.

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Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на хибне подання РФ як релігійно-толерантної держави, водночас навмисно пригнічуючи релігійні свободи в Україні. Путін послідовно представляє Росію як захисницю традиційних християнських цінностей, який також підтримує православ'я, іслам, іудаїзм та буддизм.

Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну в релігійній нетерпимості стосовно Московського патріархату та домогтися прихильності релігійних громад по всьому світу. Однак це суперечить російським релігійним репресіям на місцях.

інфографіка: ISW

Кремлівська влада особливо активно звинувачує український уряд у переслідуванні Української православної церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), яка є не самостійною релігійною організацією, а скоріше розширенням російської церкви та інструментом російської гібридної війни.

УПЦ МП є підконтрольною Кремлю Російською православною церквою в Україні і надала матеріальну підтримку початковому вторгненню Росії до Криму та Східної України в 2014 году. Російські солдати використовували церкви УПЦ МП як військові склади, гарнізони, польові шпиталі і навіть бойові позиції під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.