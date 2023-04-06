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«Почав душити і давати ляпаси». Військовий із Хмельницького розповів про кривдника з храму УПЦ МП

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Почав душити і давати ляпаси». Військовий із Хмельницького розповів про кривдника з храму УПЦ МП
Конфлікт у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) Хмельницького прогримів на всю країну
скріншот з відео

Декілька вірян просили служителів Московської церкви не бити військового, проте церковники вилаялися на них

Постраждалий від служителів Московської церкви військовий Артур Ананьєв розповів, що в нього з'явився новий кривдник з храму УПЦ МП у Хмельницькому. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

Ананьєв розповів, що служителі Московської церкви накинулися на нього. У соборі одна жінка казала: «навіщо б’ють військового?». Ще чоловік апелював до священників, мовляв, про які релігійні речі можна говорити, коли у соборі душать людину. На що один із попів відреагував лайливим словом і наказав покинути храм.

Загалом, за словами військового, ця ситуація тривала 2-3 хвилини. Потім вони викликали поліцію та сповістили СБУ.

«Між іншим, коли почув про СБУ, то сказав, що до них треба викликати Службу безпеки. Реакція була миттєвою. Представник їхнього ідеологічного бойового крила накинувся на мене, почав душити і давати ляпаси», – наголосив Ананьєв.

Відомо, що Артура Ананьєва побив іподиякон Московського партріархату у Покровському кафедральному соборі Хмельницького.

Першими на місце події прибули патрульні. За словами Ананьєва, вони намагалися якомога швидше зняти градус напруги, проте виявилися обманутими. На підставі свідчень «вірян», котрі казали, що Артур Ананьєв зірвав службу, оформили адміністративний протокол.

Щоправда, правоохоронці пропонували йому написати заяву на попів. Військовий відмовився, бо не мав доказів. Уже пізніше в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому видно, що на Ананьєва напали. Завдяки цьому відео у нього з’явилися шанси захистити свої права.

Нагадаємо, що 2 квітня у Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

До слова, Храм Московської церкви, у якому священники побили військового, перейшов до ПЦУ.

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Теги: церква Московська церква в Україні Хмельницкий

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