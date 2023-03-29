Вклонімося Мерседесу! Як митрополит Павло прощався з Лаврою

Колишній намісник Києво-Печерської Лаври тепер шле прокльони Зеленському

29 березня сплив відведений державою термін для того, аби служителі Церкви Московського патріархату в Україні покинули територію Києво-Печерської лаври. Такою є вимога державного Києво-Печерського заповідника, який через порушення відмовився продовжувати орендний договір на перебування у Лаврі для Церкви Московського патріархату.

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На заклик митрополита Павла прийти до Києво-Печерської Лаври 29 березня «на молитву» відгукнулися сотні віруючих Московського патріархату. Після того, як служити на території Верхньої лаври стало неможливо (1 січня держава заборонила Церкві Московського патріархату користуватися найбільшим у Лаврі Успенським собором), філія РПЦ обмежувалася службами у менших за розміром храмах.

Біля однієї з таких, Хрестовоздвиженської церкви, що на території так званої Нижньої лаври, з самого ранку зібралися сотні вірян. Усі охочі потрапити до середини церкви не змогли через невеликі її розміри. «До Успенського собору треба було йти», – кинув хтось з натовпу...

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Аби якось компенсувати незручності на вулиці з гучномовців транслювалася служба скандального митрополита, намісника Києво-Печерської лаври Павла. У промові до віруючих по завершенню він закликав не припиняти молитися і прийти на молитовне стояння до стін церкви і 30 березня. «Я не уїхав в радянський час, коли мене гонили. А тепер чому я маю їхати зі своєї держави?», – сказав він віруючим по завершенні служби.

Що кажуть віруючі

Самі вірні Московського патріархату, які зібралися у цей холодний і похмурий день, стурбовані долею церкви і обіцяють залишатися з нею до кінця. Ті люди, з ким довелося поспілкуватися, з недовірою ставляться до журналістів і за рідкісним винятком не хочуть говорити на камеру. Але «Главкому» вдалося записати декількох служителів та вірян.

Жінка з Києва на запитання «Главкома» про те, що очікує надалі відповіла, що стоятиме за Церкву до кінця. «Дерева помирають стоячи. І ми повинні за Христа, за Господа стояти до кінця», – зазначила. І додала, що нібито з Почаєва нібито також їдуть люди, але їх не пропускають до Києва.

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Вірянка УПЦ МП переконує, що до Києва їдуть вірні Московської церкви з інших регіонів Фото «Главком»

«Я жила в Радянській Україні. Нас 52 мільйоні. Шосте місце за рівнем життя у Європі, 10-те місце за рівнем життя у світі. Пане Зеленський, не НАТО, Україна вже була членом ООН. Ми були за мир, наша країна квітнула. Що вони нам дали сьогодні?», – словами російської пропаганди із намаганням об’єднати атеїстичний СРСР з православ’ям заявила інша вірянка.

Але найбільше вразив один з ченців Лаври, який на другому році війни гарантує українцям різанину через вигнання Московської церкви. «ЗМІ наганяють на нас, формують людям думку, що ми тут вороги, «сєпари», Московський патріархат, хоча ми вже давно не згадуємо Кирила (предстоятель Російської православної церкви, який благословляв убивства українців – «Главком»), – стверджує ченець.

Служитель зазначив, що нібито такі події вже відбувалися в історії України. Він порадив почитати «Історію русів», де описується історична доба Богдана Хмельницького та те, як українську віру «увели в католицизм». «Що тоді було? Масове повстання. Різня така була за православ’я… Так що зараз буде новий виток історії», – прогнозує служитель УПЦ МП.

Інші священнослужителі були менш говіркими. На питання, чи йтимуть з Лаври відповідали, що діятимуть як казатиме бог. Проте, що каже Бог, вони не повідомляють.

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«Буде служба на Паску»

Щодо колишнього намісника Лаври митрополита Павла, то складається враження, що він до останнього не вірить у найгірший для себе сценарій. Ось ще недавно Павло стояв з представниками верхівки Московського патріархату в Україні на Банковій, які обсипали компліментами президента, а тепер у відеозверненні до президента Зеленського, записаного напередодні, Павло вже погрожував карою Зеленському, його «сворі» та його родині.

Митрополит Павло запевнив віруючих, що нікуди виїжджати не збирається, хоча напередодні терміново поновлював закордонний паспорт Фото: «Главком»

«Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть у землю. Вони впадуть вам на голову! Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині!», – говорить на відео екснамісник Лаври.

При цьому сьогодні ж у Лаврі він переконував: «ми поважаємо нашу владу, ми молимося за неї». Також додав, що саме завдяки УПЦ МП «усі президенти ставали президентами».

Павло пообіцяв провести у Лаврі і наступну службу на Паску. Не залишив Павло поза увагою і відео «Главкома», на якому він 28 березня оформлює закордонний паспорт. Запевнив, що нікуди тікати не збирається. Згодом сів у Мерседес і поїхав з території Лаври.

Хоча вже за декілька годин стало відомо, що це може бути таки останній візит Павла до Києво-Печерської лаври. Замість підсанкційного митрополита Павла намісником Києво-Печерської лаври за благословення очільника Української православної церкви (УПЦ\ПЦУ) Епіфанія тимчасово виконувати обов’язки намісника буде один із монахів, архімандрит Авраамій Лотиш.

Новий намісник Києво-Печерської лаври, архімандрит Авраамій: У тому, що відбувається, я бачу дію промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви Фото: pomisna.info

Важлива деталь – він один із тих монахів, хто вирішив перейти з Московської до Української церкви. «Як член Духовного Собору Лаври я віддавна відчув особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому, уділу Богородиці та обителі Преподобних Отців. У молитві та роздумах я провів чимало часу. І совість моя, і мій обов’язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом», – наводить слова новопризначеного намісника монастиря сайт Української православної церкви.

Михайло Глуховський, «Главком»