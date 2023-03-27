Лавру не віддамо! Митрополит Павло пішов війною проти держави

Московська церква почала судове блокування виселення з Нижньої та Верхньої Лаври

«Отримали нову вимогу про виселення із корпусу №34, який ми відбудували з руїн. Ніхто не виселятиметься ані з 34 корпусу, ані з інших корпусів. Адже для цього немає жодної вказівки про розривів договорів з боку Кабінету міністрів та президента. Хто такі директор музею та міністр культури? Такі ж звичайні люди, як ми. Вони повинні виконувати закон держави і мати трохи страху Божого. Немає судового рішення». Це пряма цитата намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополита Павла (Петра Лебедя) з чергового відеомонологу, записаного 24 березня.

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За лічені дні до часу «Х» – 29 березня, коли духовенство УПЦ МП повинно звільнити будівлі Нижньої Лаври, що підпорядковані Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», чоловічий монастир Московської церкви подав судовий позов проти заповідника. За даними держпорталу «Судова влада України», 23 березня позов надійшов до Господарського суду Києва і стосується визнання недійсним правочину.

дані держпорталу «Судова влада України»

На прохання «Главкома» у Господарському суді Києва деталізували суть позову монастиря. Йдеться про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору. У суді зауважили, що на ранок 27 березня відсутні відомості про дату засідання. Там додали, що ближче до кінця цього тижня щось має прояснитися.

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Що цікаво: УПЦ МП розділила позов на дві частини. Зокрема, поки триватиме судовий процес позивач намагатиметься зупинити виселення з Нижньої Лаври шляхом заяви про забезпечення позову. Дата її розгляду поки невідома.

Спроби «Главкома» взяти коментарі у представників монастиря Московської церкви не увінчалися успіхом. Майже жоден із доступних телефонів на лаврському сайті не відповідає. Додзвонитися вдалося до канцелярії, де, очевидно, журналістам давно вже не дуже раді. Спочатку співрозмовник взагалі кинув слухавку, а після повторного дзвінка повідомив, що у них немає людини, котра поспілкувалася б на тему судового позову.

Також виявся недосяжним і голова юридичного відділу УПЦ МП, протоієрей Олександр Бахов.

У коментарі «Главкому» перший заступник генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Овчар зізнався, що про новий позов у державній структурі нічого не знали до дзвінка журналіста. Але припустив: мабуть, ідеться про договір оренди, укладений між заповідником і чоловічим монастирем при Януковичі у 2013 році.

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«Договір укладено після рішення уряду та відповідного наказу профільного міністерства. Заповідник передав Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівлі та споруди у безоплатне користування. Малася на увазі, оренда Нижньої Лаври», – пояснив посадовець.

11 липня 2013 року Кабмін під головуванням прем’єра Миколи Азарова передав у безоплатне користування Києво-Печерській лаврі 79 будівель і споруд на київській вулиці Лаврська, 11 і 15.

(для перегляду – натисніть на документ)

Перелік церковиних будівель і споруд, що від держави у користування

отримала Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП

До речі, намісник Лаври митрополит Павло у зверненні від 24 березня очевидно посилався на цей урядовий документ, що досі залишається чинним.

Водночас 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав чоловічому монастирю УПЦ МП попередження – десятирічний договір оренди розривається з 29 березня. Однією з підстав названо висновки міжвідомчої робочої групи, яка була створена постановою Кабміну у грудні 2022 року і яка виявила «порушення монастирем умов договору про використання державного майна».

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«Нині продовжують працювати комісії, котрі перевіряють стан збереженості будівель і культурних цінностей. Зі свого боку представники монастиря вивозять своє майно, походження якого перевіряють правоохоронці і спеціалісти нашого заповідника», – сказав Олександр Овчар.

Як уже писав «Главком», за час свого господарювання оточення митрополита Павла там повністю зруйнувало низку історичних та культурних пам’яток і перетворила одне з чудес України, всесвітнього надбання ЮНЕСКО, на комерційний центр, меблевий цех, точки з продажу алкоголю, масажні салони та урешті-решт, звалище.

Ось такий, наприклад, вигляд зараз має Галерея на Ближніх печерах Лаври (корпус № 37)

Братські келії (корпус № 46), до яких з боку двору прилаштована пластикова веранда

Варто наголосити, що з початку року триває судова епопея за два храми на території Верхньої Лаври. Наприкінці 2022 року Києво-Печерський заповідник заявив про непродовження договору оренди з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Після чого в Успенському соборі богослужіння проводить Православна церква України на чолі з митрополитом Київський і всієї України Епіфанієм.

УПЦ МП не змирилося з таким станом справ. Під час розгляду заяви про забезпечення позову представник чоловічого монастиря заявив: передача Успенського собору і Трапезного храму для звершення богослужінь чи релігійних обрядів іншим релігійним організаціям призведе до порушення законних прав та свобод вірян УПЦ МП та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Та це не вплинуло на суд, який відмовив у задоволенні заяви. Наразі ця справа забуксувала одразу у двох інстанціях: Північному апеляційному господарському суді і Господарському суді Києва.

Віталій Тараненко, «Главком»