Данілов оцінив можливу участь Білорусі у війні з Україною

Данілов переконаний, що Путін уже не вперше хоче втягнути Лукашенка у «криваву м'ясорубку»

Білорусь, ймовірно, поки не погодилася на вимоги Росії щодо прямої участі у війні проти України, але Москва може продовжувати свій тиск. Таку заяву зробив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.

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За словами Данілова, зараз українська сторона дивиться на дії Білорусі у питанні можливої прямої участі у війні.

«Дії показують, що остаточної домовленості поки немає. Але це не означає, що Путін не продовжуватиме спроби тиску на Лукашенка», – зазначив він.

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Данілов наголосив, що Путін уже не вперше хоче втягнути Лукашенка у «криваву м'ясорубку». Але білоруський диктатор розуміє, що «якщо він піде на це, то йому кінець і дуже скоро. Ніхто ні в Україні, ні в Білорусі, ні в інших країнах світу йому цього не пробачить».

«Я можу сказати, що Білорусь і Росія мають зовсім різні погляди. Це різні народи, хоча Росія каже, що вони братні», – додав Данілов.

Раніше Олексій Данілов пояснив, чому Путін перестав погрожувати ядерною зброєю.

Також Данілов заявив, що українська армія може вторгнутися в Росію, якщо цей крок буде необхідний для захисту країни.