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Коли Україна вдарить по Білорусі? Прогноз члена безпекового комітету Верховної Ради

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Коли Україна вдарить по Білорусі? Прогноз члена безпекового комітету Верховної Ради
фото ілюстративне з відкритих джерел

Рахманін назвав підставу, коли Україна буде змушена діяти

Якщо на території Білорусі виникне потужне ударне угрупування, що реально загрожуватиме Україні, у військових з’являться підстави принаймні розглядати можливість превентивного удару по агресорах. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Рахманін прокоментував варіанти можливих ударів по військовій інфраструктурі Білорусі, зокрема, по аеродромах, звідки регулярно підіймаються у повітря винищувачі і виникає зовсім не примарна загроза. 

«Соціологія, хоча вона й умовна за диктаторських режимів, демонструє, що абсолютна більшість білорусів проти більш активної участі їхньої країни проти України. Різкий крок може змінити ставлення принаймні частини білорусів. До того ж, зверніть увагу, як змінювалася риторика наших західних партнерів. Спочатку вони визнали, що вважають виправданими удари по цілях, які знаходяться в Криму, потім аналогічно висловилися щодо ударів по військових об’єктах у РФ. Але не пам’ятаю згадок про Білорусь. Можливо, це збіг, а можливо, ні.

Проте не виключаю, якщо на території Білорусі виникне потужне ударне угрупування, що реально загрожуватиме Україні, у військових з’являться підстави принаймні розглядати можливість завдання превентивного удару по агресорах», – прокоментував Рахманін.

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов заявив, що Білорусь, ймовірно, поки не погодилася на вимоги Росії щодо прямої участі у війні проти України, але Москва може продовжувати свій тиск. 

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки помітили у Брестській області.  

Читайте також інтерв'ю: Сергій Рахманін: У січні-лютому наступ відновиться, причому це спробує робити і ворог, і ми

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна агресія наступ Сергій Рахманін

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