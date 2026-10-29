Росіяни атакували залізничний вокзал у Дніпрі: загинуло 13 людей, є поранені

На місці удару працюють рятувальники, медики та правоохоронці

Сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло багато людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова та очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу», – зауважив Ганжа.

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«Укрзалізниця» уточнила, що уражено поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя.

«Ворог завдав удару реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені», – зауважила «Укрзалізниця».

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

До слова, 29 жовтня російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі.