Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Латвія заборонила депутатам відвідувати РФ: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Латвія заборонила депутатам відвідувати РФ: причина
Пункт пропуску «Терехова» на кордоні Латвії з Росією
фото: Delfi

Обмеження поширили навіть на транзитні поїздки через Росію та Білорусь, оскільки влада побоюється, що місцеві посадовці можуть потрапити під вплив іноземних спецслужб

Сейм Латвії остаточно ухвалив законодавчі зміни, які забороняють депутатам органів місцевого самоврядування відвідувати Росію та Білорусь. Відповідне рішення пов'язане із загрозами національній безпеці, зокрема ризиками впливу російських і білоруських спецслужб на посадовців, які беруть участь у забезпеченні цивільного захисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Законопроєкт підтримали 8 жовтня в остаточному читанні. Його розглянули в терміновому порядку, після чого парламент схвалив поправки до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці.

Нові положення передбачають заборону на поїздки депутатів місцевих рад до Росії та Білорусі. Водночас обмеження стосуються не лише безпосереднього відвідування цих держав, а й транзитного проїзду через їхню територію.

Раніше аналогічні заборони вже діяли для низки категорій латвійських державних службовців та посадових осіб. Зокрема, відвідувати Росію та Білорусь заборонено людям, які мають доступ до державної таємниці, співробітникам окремих міністерств, представникам силових структур, військовослужбовцям і дипломатам.

Крім того, обмеження поширювалися на працівників судових і прокурорських органів, депутатів Сейму Латвії та співробітників парламенту. Тепер до цього переліку додали депутатів місцевого самоврядування.

Голова комісії Сейму з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймондс Бергманіс пояснив необхідність законодавчих змін особливою роллю місцевих депутатів у системі державної безпеки.

За його словами, представники органів місцевого самоврядування беруть участь у забезпеченні цивільного захисту населення. Особливо важливою їхня діяльність є у прикордонних регіонах Латвії, де триває облаштування державного кордону та вирішуються питання, пов'язані з обороною.

Бергманіс наголосив, що кожне самоврядування має власний план цивільного захисту, а місцеві депутати є частиною системи, відповідальної за його реалізацію.

Саме тому латвійська влада вважає важливим не допустити ситуацій, за яких такі посадовці можуть потрапити під вплив Росії чи Білорусі.

За поясненням Бергманіса, особливе занепокоєння викликає можливість впливу на людей, які володіють інформацією з питань безпеки або відіграють важливу роль в управлінні кризовими ситуаціями.

З огляду на ці ризики парламент вирішив поширити вже чинні обмеження на депутатів місцевих рад, незалежно від того, чи планують вони безпосередньо відвідати Росію або Білорусь, чи лише проїхати через їхню територію.

Нагадаємо, раніше Литва залучила військовослужбовців до посиленого патрулювання кордону з Калінінградською областю Росії. До охорони прикордонної ділянки планували залучити до 100 військових.

Читайте також:

Теги: Литва росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Путіна про ситуацію на фронті суттєво розходяться з реальними показниками
«Нагадують галюцинації». ISW розібрав заяви Путіна про успіхи армії РФ
3 жовтня, 09:05
Обвинувачений В’ячеслав Зінченко не визнав вини і відмовився давати свідчення у суді
Довічне вбивці Фаріон. Анатомія вироку Зінченку Резонанс
2 жовтня, 14:40
Путін назвав Сі ключем до можливої зустрічі з Трампом
Путін назвав умову зустрічі з Трампом та Сі Цзіньпіном
1 жовтня, 21:23
Зеленський: Чи можете ви взагалі уявити його (Путіна – «Главком») без війни? Він – нульовий пацієнт, той, від кого ця ідея війни поширюється далі
Зеленський назвав Путіна «нульовим пацієнтом», який становить загрозу для світу
24 вересня, 00:59
Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до Росії із закликом завершити війну проти України
Президент Фінляндії пояснив, чому Путіну час сісти за стіл переговорів
23 вересня, 07:16
Серед головних тем візиту – посилення української ППО, забезпечення фінансування та наближення завершення війни
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
22 вересня, 16:39
Наслідки перебоїв з електроенергією виходили далеко за межі побутових незручностей
ООН попередила: майбутню зиму Україні буде важче пережити
22 вересня, 01:23
Московський НПЗ опинився під ударом безпілотників
Момент удару по Московському НПЗ потрапив на відео
20 вересня, 09:39
Банк має понад 1000 відділень у світі, зокрема в Китаї
США запровадили санкції проти другого за величиною банку РФ
15 вересня, 01:14

Соціум

Латвія заборонила депутатам відвідувати РФ: причина
Латвія заборонила депутатам відвідувати РФ: причина
Молдова пообіцяла прихисток українцям у разі важкої зими
Молдова пообіцяла прихисток українцям у разі важкої зими
Німеччина оновила правила захисту українців: кого це стосується
Німеччина оновила правила захисту українців: кого це стосується
Аеропорти Росії не приймають літаки: рейси масово перенаправляють
Аеропорти Росії не приймають літаки: рейси масово перенаправляють
Російська влада зробила заяву про карантин після підозри на чуму
Російська влада зробила заяву про карантин після підозри на чуму
Трамп оголосив ворогами всіх, хто не дотримується його нового указу
Трамп оголосив ворогами всіх, хто не дотримується його нового указу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
99K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
78K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua