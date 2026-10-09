Латвія заборонила депутатам відвідувати РФ: причина

Обмеження поширили навіть на транзитні поїздки через Росію та Білорусь, оскільки влада побоюється, що місцеві посадовці можуть потрапити під вплив іноземних спецслужб

Сейм Латвії остаточно ухвалив законодавчі зміни, які забороняють депутатам органів місцевого самоврядування відвідувати Росію та Білорусь. Відповідне рішення пов'язане із загрозами національній безпеці, зокрема ризиками впливу російських і білоруських спецслужб на посадовців, які беруть участь у забезпеченні цивільного захисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Законопроєкт підтримали 8 жовтня в остаточному читанні. Його розглянули в терміновому порядку, після чого парламент схвалив поправки до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці.

Нові положення передбачають заборону на поїздки депутатів місцевих рад до Росії та Білорусі. Водночас обмеження стосуються не лише безпосереднього відвідування цих держав, а й транзитного проїзду через їхню територію.

Раніше аналогічні заборони вже діяли для низки категорій латвійських державних службовців та посадових осіб. Зокрема, відвідувати Росію та Білорусь заборонено людям, які мають доступ до державної таємниці, співробітникам окремих міністерств, представникам силових структур, військовослужбовцям і дипломатам.

Крім того, обмеження поширювалися на працівників судових і прокурорських органів, депутатів Сейму Латвії та співробітників парламенту. Тепер до цього переліку додали депутатів місцевого самоврядування.

Голова комісії Сейму з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймондс Бергманіс пояснив необхідність законодавчих змін особливою роллю місцевих депутатів у системі державної безпеки.

За його словами, представники органів місцевого самоврядування беруть участь у забезпеченні цивільного захисту населення. Особливо важливою їхня діяльність є у прикордонних регіонах Латвії, де триває облаштування державного кордону та вирішуються питання, пов'язані з обороною.

Бергманіс наголосив, що кожне самоврядування має власний план цивільного захисту, а місцеві депутати є частиною системи, відповідальної за його реалізацію.

Саме тому латвійська влада вважає важливим не допустити ситуацій, за яких такі посадовці можуть потрапити під вплив Росії чи Білорусі.

За поясненням Бергманіса, особливе занепокоєння викликає можливість впливу на людей, які володіють інформацією з питань безпеки або відіграють важливу роль в управлінні кризовими ситуаціями.

З огляду на ці ризики парламент вирішив поширити вже чинні обмеження на депутатів місцевих рад, незалежно від того, чи планують вони безпосередньо відвідати Росію або Білорусь, чи лише проїхати через їхню територію.

Нагадаємо, раніше Литва залучила військовослужбовців до посиленого патрулювання кордону з Калінінградською областю Росії. До охорони прикордонної ділянки планували залучити до 100 військових.