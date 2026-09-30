Загроза наступу з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію

Держприкордон служба не фіксує формування ударного угруповання поблизу українського кордону

На території Білорусі наразі не фіксується нарощування чи формування ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення в Україну. Водночас загроза з білоруського напрямку зберігається. Про це у відповідь на запитання кореспондента «Главкома» під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами речника, українські прикордонники та інші складові сил оборони стежать за ситуацією на території Білорусі. Наразі ознак підготовки безпосереднього наступу біля українського кордону немає.

Водночас Білорусь продовжує надавати Росії технічні можливості для завдання ударів по Україні. Зокрема, на її території працюють ретранслятори та інші технічні засоби, які підсилюють сигнал для російських безпілотників.

«Не можна сказати, що вони працюють щоденно і цілодобово, але ті складові силової оборони нашої країни, які мають відношення до перевірки такої інформації, до її фіксації, відстежують, що ретранслятор або інші технічні засоби, які підживлюють сигнали російських дронів, на території Білорусі продовжують працювати», – сказав Демченко.

Раніше речник Держприкордон служби повідомляв, що такі ретранслятори допомагали російським ударним безпілотникам долати значні відстані вглиб України. Зокрема, йшлося про атаки по західних областях.

Водночас безпосередньо біля українсько-білоруського кордону прикордонники не бачать формування угруповання, здатного здійснити вторгнення або дестабілізувати ситуацію. Про це Демченко заявляв і раніше.

Варто нагадати, що російські війська найбільш активно намагаються діяти на прикордонні Харківської області. Водночас на Сумщині спроб заходу російських піхотних підрозділів значно менше.