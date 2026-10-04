Удари по мостах у Києві: Зеленський розповів, до чого готується влада

Росія прагне знизити стійкість України, зокрема створюючи загрози для інфраструктури Києва

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по мостах у Києві терором і заявив, що українська влада готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень столичної інфраструктури. Про це він сказав під час пресконференції 4 жовтня, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, можливе пошкодження мостів та порушення сполучення між лівим і правим берегами Дніпра може спричинити серйозні проблеми для столиці.

«Відрізання мостів чи це терор? Так», – наголосив президент.

Він зазначив, що Росія прагне знизити стійкість України, зокрема створюючи загрози для інфраструктури Києва. На думку Зеленського, метою таких атак є також спроба змусити людей залишати великі міста, передусім столицю, та створити хаос.

Президент нагадав про ситуацію в Харкові, який, попри близькість російських військ і постійні атаки, не був зламаний противником. Він назвав стійкість харків’ян важливим символом для російського керівництва та подякував жителям міста за опір.

Водночас Зеленський повідомив, що Міністерство оборони спільно з іншими державними структурами та місцевою владою вже працює над альтернативними рішеннями на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури столиці.

«Повинні працювати в будь-якому випадку над альтернативою, якщо буде якийсь серйозний виклик щодо інфраструктури», – заявив президент.

Він наголосив, що Україна має бути готовою до сценарію, за якого Росія намагатиметься максимально пошкодити критично важливу інфраструктуру Києва.

«Зараз терор по Києву», – сказав Зеленський, додавши, що відповідні служби вже працюють над забезпеченням стійкості столиці.

На його переконання, атаки на інфраструктуру є частиною стратегії російського президента Володимира Путіна, спрямованої на послаблення України та зниження її здатності чинити опір.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в дорожнє полотно Північного мосту та повідомив, що на місце прямують екстрені служби. У мережі також з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Паралельно розглядають більш масштабний варіант – будівництво тунелю під Дніпром.