Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряна тривога в Києві тривала 14 хвилин

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога в Києві тривала 14 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть залишати укриття

Станом на 00:13 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА. 

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги. Це перша тривога нової доби. Відбій у Києві оголосили о 00:27.

Тривоги у Києві
2 жовтня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 00:13 00:27 14 хв.

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1682-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Теги: укриття населення тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Повітряна тривога в Києві тривала 14 хвилин
Повітряна тривога в Києві тривала 14 хвилин
Українські сили просунулися на північ від Сум – ISW
Українські сили просунулися на північ від Сум – ISW
Бойовій медикині Марині Гриценко посмертно присвоїли звання Герой України
Бойовій медикині Марині Гриценко посмертно присвоїли звання Герой України
Сибіга назвав «єдину перевагу», яка залишилася у Росії
Сибіга назвав «єдину перевагу», яка залишилася у Росії
173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026
173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026
Південний міст Києва зазнав повторної атаки дронів
Південний міст Києва зазнав повторної атаки дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua