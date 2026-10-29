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РФ вдарила по муніципальному автобусі у Запоріжжі: є поранені (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по муніципальному автобусі у Запоріжжі: є поранені (оновлено)
Росіяни вразили FPV-дроном муніципальний автобус
фото: скриншот з відео

Постраждалим надають необхідну допомогу

Сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Росіяни атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі За попередньою інформацією, внаслідок удару поранено жінку та чоловіка», – йдеться у повідомленні.

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За даними влади, постраждалим надають необхідну допомогу.

Оновлено о 10:01

За даними Семікіна, кількість поранених збільшилась до чотирьох людей.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок удару постраждала одна людина.

До слова, 28 жовтня російські війська атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненської області. Внаслідок удару загинув чоловік.

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Теги: війна Запоріжжя

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