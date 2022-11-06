Удар по Запоріжжю: стало відомо, ким був загиблий чоловік 

Внаслідок нічної атаки ворога загинув син власника місцевого підприємства

Близько опівночі 6 листопада ворог атакував Запоріжжя. Окупанти завдали ракетний удар по житловому кварталу. Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

Рятувальники ліквідували пожежу. На даль, не обійшлося без жертв, ворог забрав життя однієї людини. Як повідомив «Суспільному» власник підприємства, розташованого у цій будівлі, під час обстрілу загинув його 45-річний син.

За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ще одна ракета впала на земельну ділянку у приватному секторі, що у приватному секторі. На місці події правоохоронці повідомили, що ворог випустив ракети С-300.

Власник земельної ділянки, куди поцілила друга ракета, Сергій розповів, що «чув два потужні вибухи».

«Ми спочатку почули, був перший вибух, залунала тривога після першого вибуху, буквально секунд 5-10 й пролунав одразу другий вибух. Був спалах, полетіло скло, все у тумані й потім вже нумо розбиратися, що та як відбулося. Потрапило на нашу земельну ділянку, за два метри від вулиці. Вдома повибивало вікна, двері», – розповів чоловік.

Нагадаємо, уночі рашисти завдали два ракетні удари по Запорізькій області та обласному центру. Одна з ракет влучила на територію приватного підприємства.