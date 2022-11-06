Рашисти розтрощили будинок культури та спорту у Гуляйполі (фото)
Замість великого будинку культури залишились руїни
Російські окупанти вночі розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області. Про це повідомляє Гуляйпільська міська територіальна громада.
«З першого погляду навіть важко зрозуміти, що це осередок культури і спорту Гуляйпільської громади. Цієї ночі було знищено великий зал КСК «Сучасник», – йдеться у дописі.
На фото видно, що замість великого будинку культури залишились руїни.
Як повідомлялось, ворог обстрілює Гуляйполе впродовж кількох місяців. У місті немає газу, світла, води. Люди ховаються від обстрілів у підвалах, у місті немає вцілілого будинку.
Як повідомлялося, російські терористи сьогодні, 6 листопада, обстріляли ракетами Вільнянський район Запоріжжя.
Нагадаємо, близько опівночі 6 листопада ворог атакував Запоріжжя. Окупанти завдали ракетний удар по житловому кварталу. Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи. Рятувальники ліквідували пожежу. Проте, ворог забрав життя однієї людини.
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