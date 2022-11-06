Рашисти розтрощили будинок культури та спорту у Гуляйполі (фото)

Замість великого будинку культури залишились руїни

Російські окупанти вночі розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області. Про це повідомляє Гуляйпільська міська територіальна громада.

«З першого погляду навіть важко зрозуміти, що це осередок культури і спорту Гуляйпільської громади. Цієї ночі було знищено великий зал КСК «Сучасник», – йдеться у дописі.

На фото видно, що замість великого будинку культури залишились руїни.

Як повідомлялось, ворог обстрілює Гуляйполе впродовж кількох місяців. У місті немає газу, світла, води. Люди ховаються від обстрілів у підвалах, у місті немає вцілілого будинку.

Як повідомлялося, російські терористи сьогодні, 6 листопада, обстріляли ракетами Вільнянський район Запоріжжя.

Нагадаємо, близько опівночі 6 листопада ворог атакував Запоріжжя. Окупанти завдали ракетний удар по житловому кварталу. Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи. Рятувальники ліквідували пожежу. Проте, ворог забрав життя однієї людини.