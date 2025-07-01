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Росіяни окупували село у Донецькій області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни окупували село у Донецькій області
Російські терористи взяли під контроль село Коптєве
мапа: DeepState

Окупанти просунулися на Донеччині

Російська армія окупувала село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог окупував Коптєве, а також просунувся у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара», – йдеться у повідомленні.

Раніше російські терористи окупували село Новомихайлівка у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Також окупанти просунулися біля низки населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької областей.

До слова, Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.

Генштаб наголосив, що українські війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті чого звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум.

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Теги: окупанти окупація Донеччина війна

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