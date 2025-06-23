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Атака РФ на Київ: рятувальники показали наслідки ударів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака РФ на Київ: рятувальники показали наслідки ударів
Росія знову атакувала Київ
фото: ДСНС Києва

У Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру

У ніч проти 23 червня Київ вчергове опинився під обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом'янському та Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху.

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«Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку. За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано сім людей, з них одну вагітну жінку», – йдеться у повідомленні.

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Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою – виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння.

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У ніч проти 23 червня РФ знову атакувала Київ
фото: ДСНС Кєва

Крім цього, зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

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Теги: Київ ДСНС війна

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