У Британії зросла кількість людей, які готуються до Третьої світової війни

Спільнота британських «виживальників» налічує понад 23 тис. осіб

У Британії набирає обертів рух так званих «виживальників» – людей, які готуються до апокаліпсиса, Третьої світової війни або нової пандемії. Як повідомляє «Главком», про це пише Daily Mail.

Ентузіасти запасаються їжею, інструментами та зброєю, риють бункери та тренуються виживати у найсуворіших умовах. У Великій Британії спільноти «виживальників» у соціальних мережах постійно зростають, налічуючи понад 23 тис. учасників.

«Оскільки кількість загиблих від війни в різних частинах земної кулі зростає, загроза застосування ядерної зброї продовжує витати, а побоювання щодо чергової пандемії завжди актуальні, учасники руху підготовки до війни взяли справу до своїх рук», – йдеться в матеріалі.

Деякі з «виживальників» зберігають тримісячний запас їжі, вирощують овочі на своїх грядках, а також розводять кіз, курей та інших тварин. Ще такі ентузіасти мріють про легалізацію зброї «для захисту від мародерів». На їхню думку, уряд применшує серйозність ситуації.

Британка Мелані Вільямс, мати шістьох дітей, постійно запасається їжею, щоб бути самозабезпеченою у разі проблем із постачанням та відключення електроенергії

Один із таких людей, на ім’я Джон, тренує свою родину полювати та розпалювати багаття, готуючись до «падіння цивілізації». За його словами, будь-які навички можуть виявитися корисними у разі катастрофи. Свою особистість він приховує, боячись, що після апокаліпсису йому доведеться ділитися запасами зі знайомими та друзями.

Мелані Вільямс, мати шістьох дітей з Великої Британії, менше хвилюється через можливі проблеми суспільства, але каже, що завжди готується бути «на крок попереду». Вона має комору із продуктами для щоденного використання, для додаткових речей і для продуктів тривалого зберігання». «Ми всі бачили, як швидко все може змінюватися, чи то глобальні події, чи надзвичайні ситуації. Йдеться не про паніку, а про душевний спокій і про те, щоб бути на крок попереду», – сказала вона.

У США понад 20 млн американців займаються підготовкою до кінця світу. Опитування 2023 року показало, що 51% жителів країни були «готові до катастрофи». Наприклад, Райан з Огайо в очікуванні найгіршого вчиться стріляти, надавати першу допомогу та користуватися радіозв'язком. Він закуповує сонячні панелі й акумулятори та вчиться шити вручну. Його першим подарунком дружині став рюкзак для екстреної допомоги, наповнений медичним приладдям, змінним одягом та інструментами для заміни коліс.

Раніше європейський комісар з управління кризами підтримав тренд, рекомендувавши громадянам ЄС мати 72-годинний запас води та їжі, перетворивши параною на офіційну політику.