Російська армія окупувала село на Донеччині

Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької областей

Російські терористи окупували село Новомихайлівка у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

Зокрема, окупанти просунулися біля низки населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької областей.

«Ворог окупував Новомихайлівку, а також просунувся біля Радьківки, Греківки, Неліпівки, Романівки, Новоторецького, в Голубівці та Леонідівці», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку. Як зазначається, 225-й окремий штурмовий полк, після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ, зумів взяти під контроль село.

До слова, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.