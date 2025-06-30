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Контрнаступ на Сумщині. Генштаб підтвердив звільнення Андріївки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Контрнаступ на Сумщині. Генштаб підтвердив звільнення Андріївки
Українські підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У червні 2025 року загальні втрати окупантів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців

Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Активні дії українських захисників на цьому (Північно-Слобожанському, – «Главком»), а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тис. осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області», – йдеться у повідомленні.

Генштаб наголосив, що українські війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті чого звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум.

«Російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовує далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони. Одночасно з цим противник і надалі намагається витіснити підрозділи Сил оборони України з території Курської та Бєлгородської областей РФ», – йдеться у заяві.

За даними Генштабу, у червні 2025 року загальні втрати окупантів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи. Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку. Про це повідомляє DeepState.

Також Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що просування російських військ у прикордонні Сумщини було зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.

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Теги: Сумщина Курщина війна Генштаб

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