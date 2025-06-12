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Як Росія дякує колаборантам. Повчальне відео

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Російський агент Всеволод Подільський

А міг би щасливо жити у своїй квартирі в Києві...

Російський агент із Києва Всеволод Подільський, якого ще у 2019 році віддали РФ за обміном, розповів, що з того часу живе у луганському гуртожитку, а тепер його виганяють звідти на вулицю.

Квартиру знімати він не може, тому що його зарплата в Луганську становить 19 тис. рублів (менше 10 тис. грн).

Класно Росія подякувала за службу. Міг би щасливо жити у своїй квартирі у Києві та працювати за гідну зарплату. А натомість став луганським бомжем.

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Теги: колабораціонізм війна росія Донбас

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