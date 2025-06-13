Головна Країна Політика
search button user button menu button

Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
Українцям варто утриматися від поїздок до країн Далекого Сходу
фото з відкритих джерел

Усім громадянам України, які перебувають в країнах Далекого Сходу, МЗС рекомендує зберігати пильність

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації між Ізраїлем та Іраном Міністерство закордонних справ України рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до країн Далекого Сходу до стабілізації ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис МЗС.

Мова йде про Ізраїль, Ісламську Республіку Іран, Йорданське Хашимітське Королівство, Республіку Ірак, Ліванську Республіку та Сирійську Арабську Республіку.

«Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться в повідомленні.

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, МЗС рекомендує українцім невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: ‪+38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти [email protected].

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, у рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Влада Ізраїлю заявила, що операція націлена на запобігання загрозі існуванню єврейської держави.

 Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

До слова, керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет.

Читайте також:

Теги: МЗС Ізраїль Іран війна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
Сьогодні, 13:09
Алі Шамхані: Тегеран вимагає негайного зняття всіх економічних санкцій
Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США
15 травня, 13:45
МЗС Ірану стверджує, що переговори «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон вимагатиме відмовитися від збагачення урану
Іран поставив США ультиматум в ядерних переговорах
20 травня, 09:32
Ізраїль готується завдати ударів по Ірану
WSJ: Ізраїль готується завдати удару по Ірану. Названо дату
Сьогодні, 00:51
Ціни на нафту різко змінились після новин про атаки Ізраїлю по Ірану
Удари Ізраїлю по Ірану: як відреагували ціни на нафту
Сьогодні, 11:56
Reuters назвало пріоритетні цілі Ізраїлю в Ірані
Reuters назвало пріоритетні цілі Ізраїлю в Ірані
Сьогодні, 07:55
США проведуть нараду щодо ситуації між Ізраїлем та Іраном
Трамп скликав термінове засідання Кабінету міністрів після ударів Ізраїлю по Ірану
Сьогодні, 08:07
Ядерний реактор у іранському Натанзі зруйновано та охоплено вогнем
Іран пообіцяв Ізраїлю потужну відповідь на атаку
Сьогодні, 09:37
Винищувачі ВПС Ізраїлю, помічені напередодні операції у Ірані
Сотні винищувачів Ізраїлю за ніч атакували понад 100 цілей в Ірані
Сьогодні, 10:09

Політика

Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
47K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
41K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
17K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
11K
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua