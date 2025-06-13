Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців

Усім громадянам України, які перебувають в країнах Далекого Сходу, МЗС рекомендує зберігати пильність

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації між Ізраїлем та Іраном Міністерство закордонних справ України рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до країн Далекого Сходу до стабілізації ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис МЗС.

Мова йде про Ізраїль, Ісламську Республіку Іран, Йорданське Хашимітське Королівство, Республіку Ірак, Ліванську Республіку та Сирійську Арабську Республіку.

«Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться в повідомленні.

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, МЗС рекомендує українцім невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: ‪+38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти [email protected].

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, у рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Влада Ізраїлю заявила, що операція націлена на запобігання загрозі існуванню єврейської держави.

У ніч проти 13 червня Ізраїль атакував ядерні та військові обʼєкти Ірану, зокрема щонайменше шість баз поблизу Тегерана.

Прем'єр Нетаньяху заявив, що удар було спрямовано «в саме серце ядерної програми Ірану». pic.twitter.com/yWTPxX9RJS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

До слова, керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет.