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Росіяни повідомляють про втечу своїх військ із Лиману

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни повідомляють про втечу своїх військ із Лиману
Росіяни перетворили Лиман на руїни
фото з відкритих джерел

Telegram-канали пишуть, що місто здали

Росіяни залишили місто Лиман, що на Донеччині. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

«Населенный пункт сдан», – коротко ідеться у повідомленні.

Росіяни повідомляють про втечу своїх військ із Лиману фото 1

«Це означає, що зі Святогірська окупанти також або втекли, або потрапили до котла», – зауважує журналіст Денис Казанський.

Раніше солдат-пропагандист РФ Анатолій Дрьомов, який через свій блог закликає вбивати українських людей похилого віку та дітей, визнав успіхи Збройних сил України на Сході. 

Нагадаємо, відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

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Теги: місто Лиман Донеччина війна росія контрнаступ

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