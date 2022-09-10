Росіяни повідомляють про втечу своїх військ із Лиману

Telegram-канали пишуть, що місто здали

Росіяни залишили місто Лиман, що на Донеччині. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

«Населенный пункт сдан», – коротко ідеться у повідомленні.

«Це означає, що зі Святогірська окупанти також або втекли, або потрапили до котла», – зауважує журналіст Денис Казанський.

Раніше солдат-пропагандист РФ Анатолій Дрьомов, який через свій блог закликає вбивати українських людей похилого віку та дітей, визнав успіхи Збройних сил України на Сході.

Нагадаємо, відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.